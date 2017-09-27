Пол Хорнер, автор фальшивых новостей о выборах в 2016 году, найден мертвым

Фото: AmericaRU.com
Представитель офиса шерифа округа Марикопа Марк Кейси заявил, что Пол Хорнер умер в своей постели 18 сентября, и его тело позднее нашли полицейские. Медицинский эксперт не обнаружил следов насильственной смерти.
У Хорнера была история злоупотребления лекарственными средствами, отпускаемыми по рецепту, и его смерть, скорее всего, стала результатом «случайной передозировки».
Хорнер был известен тем, что писал ложные истории и распространял интернет-мистификации, которые часто выходили на Facebook и вводили в заблуждение тысячи людей. В частности, он был автором слухов, что Барак Обама – гей и радикальный мусульманин. Еще один рожденный им слух гласил, что сторонникам Трампа на митингах платят тысячи долларов.
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