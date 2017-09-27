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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВновь открытый белок поможет диагностировать хроническое заболевание мозга спортсменов
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Вновь открытый белок поможет диагностировать хроническое заболевание мозга спортсменов


Вновь открытый белок поможет диагностировать хроническое заболевание мозга спортсменов
Фото: AmericaRU.com
Исследователи Бостонского университета провели исследование, в котором открыли белок, позволяющий диагностировать хроническое заболевание мозга, проистекающее из травм головы. В частности, такое заболевание присутствует у 110 из 111 умерших игроков Национальной футбольной лиги.

Исследователи обнаружили белок, который может помочь диагностировать дегенеративную болезнь мозга, обычно встречающуюся у спортсменов, ветеранов военной службы и других людей, имевших травму мозга. Ученые из Бостонского университета и группы клиник Boston Healthcare System, управляемых Департаментом по делам ветеранов США, обнаружили повышенные уровни белка CCL11 в мозге мертвых футболистов с хронической травматической энцефалопатией, но не в мозге здоровых людей или людей с болезнью Альцгеймера.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS ONE, поскольку белок CCL11 может быть обнаружен в спинномозговой жидкости, исследователи могли бы приблизиться к разработке метода диагностики заболевания у живых людей.

ХТЭ связана с постоянными травмами головы и может привести к депрессии, тревоге и потере памяти. Симптомы сходны с болезнью Альцгеймера, но имеют разную природу. ХТЭ была диагностирована у бывших игроков, включая полузащитника Джуниора Соу ( Junior Seau) и защитника Дейва Дуерсона, которые покончили жизнь самоубийством. По словам исследователей из Бостонского университета, бывший игрок «New England Patriots» Аарон Эрнандес, который был осужден за убийство и покончил с собой в тюрьме, имел серьезный случай ХТЭ.
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