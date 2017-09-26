Пчелы убили жителя Массачусетса прямо в его дворе

26 сентября 2017 года, 21:38

Фото: AmericaRU.com

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В штате Массачусетс мужчину атаковал рой пчел во время уборки листьев на лужайке. 48-летнего Эрика Дала (Eric Dahl) доставили в больницу, однако он умер от сердечногоприступа. Семья погибшего утверждает, что до этого мужчина не имел проблем ни с сердцем, ни с пчелами.Его жена Элисон Дал (Alison Dahl) рассказала, что после шестимильной пробежки ее муж принялся заниматься уборкой лужайки, и внезапно на него налетел рой пчел, вероятно, вызвав анафилактический шок. Его доставили в больницу Норвуда, где он и скончался.Начальник пожарной службы Роджер Хатфилд ( Roger Hatfield) сказал, что в машине скорой помощи было три парамедика, вместо двух, но не раскрыл всех деталей чрезвычайной ситуации.Кроме жены Элисон, погибший оставил двух дочерей, 15-летнюю Эмму и 12-летюю Кейси.«Он был хорошим мужем и прекрасным отцом», - сказала его свекровь Кэролин Ромси (Carolyn Romsey).