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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПчелы убили жителя Массачусетса прямо в его дворе
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Пчелы убили жителя Массачусетса прямо в его дворе


Пчелы убили жителя Массачусетса прямо в его дворе
Фото: AmericaRU.com
В штате Массачусетс мужчину атаковал рой пчел во время уборки листьев на лужайке. 48-летнего Эрика Дала (Eric Dahl) доставили в больницу, однако он умер от сердечного

приступа. Семья погибшего утверждает, что до этого мужчина не имел проблем ни с сердцем, ни с пчелами.

Его жена Элисон Дал (Alison Dahl) рассказала, что после шестимильной пробежки ее муж принялся заниматься уборкой лужайки, и внезапно на него налетел рой пчел, вероятно, вызвав анафилактический шок. Его доставили в больницу Норвуда, где он и скончался.

Начальник пожарной службы Роджер Хатфилд ( Roger Hatfield) сказал, что в машине скорой помощи было три парамедика, вместо двух, но не раскрыл всех деталей чрезвычайной ситуации.

Кроме жены Элисон, погибший оставил двух дочерей, 15-летнюю Эмму и 12-летюю Кейси.

«Он был хорошим мужем и прекрасным отцом», - сказала его свекровь Кэролин Ромси (Carolyn Romsey).
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