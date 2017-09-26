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Главная страница → Раздел: В миреЖених из Канады спас из воды маленького мальчика прямо во время своей свадьбы
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Жених из Канады спас из воды маленького мальчика прямо во время своей свадьбы


Жених из Канады спас из воды маленького мальчика прямо во время своей свадьбы
Фото: AmericaRU.com
Свадебная фотосессия неожиданно приобрела драматический оттенок, когда жених вдруг бросился в воду, чтобы спасти маленького мальчика.

Клейнтон и Бриттани Кук (Clayton and Brittany Cook) фотографировались на набережной в Онтарио, Канада, когда жених увидел, что маленький мальчик попал в беду. Кук, не раздумывая ни секунды, бросился в воду и вытащил ребенка на берег.

Поначалу новоиспеченная миссис Кук подумала, что муж решил ее разыграть, однако позже поняла, что случилось.

«Мы гуляли по Викторианскому парку, фотографировались в разных местах. Я увидел трех детей, которые близко подошли к воде, и один из них упал в воду. Дальше – просто, я прыгнул и вытянул мальчика на берег», - рассказал Кук.

Профессиональный свадебный фотограф Даррен Хатт (Darren Hatt), который занимается свадебными съемками пять лет, был поражен, однако успел заснять, как Кук выбирается из воды.

«Поразительное зрелище, я был немного шокирован, чтобы собрать все в кучу… рад, что у всех все в порядке», - сказал фотограф.
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