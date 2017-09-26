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Марку Хэмиллу исполнилось 66 года; 6 фактов об актере


Марку Хэмиллу исполнилось 66 года; 6 фактов об актере
Фото: AmericaRU.com
Вчера «последнему джедаю» Марку Хэмиллу (Mark Hamill) исполнилось 66. Трудно поверить, что сыну Дарта Вейдера уже под 70, остается надеяться, что когда-нибудь он догонит мастера Йоду, который прожил 900 лет. Однако не все знают, что Хэмилл знаменит не только как Люк Скайвокер, он вполне успешный актер. Вот несколько вещей, о которых знают не все.

1. Джокер.

На протяжении многих лет Хэмилл озвучивал Джокера практически во всех анимационных проектах про Бэтмена. А это около 25 лет, начиная с 1993 года.

2. Ловкач

В сериале «Флэш» он сыграл персонажа, которого можно назвать похожим на Джокера. Так что, можно сделать вывод, что джедай не чурается темной стороны силы.

3. Трамп

Хэмилл не боится выражать свою позицию по отношению к президенту США. Так неоднократно он озвучивал твиты Дональда Трампа голосом Джокера. Трамп пока никак не прокомментировал эту сатиру.

4. Автографы

Поклонники творчества актера часто обращались к нему в твиттер, чтобы Хэмилл в самом деле ли это его подпись на той или иной тематической вещи. И актер без устали подтверждал или

опровергал подлинность своих автографов. А недавно он поделился лайфхаком, если на предмете шутливая надпись – будьте спокойны, автограф настоящий.

5. Зимний солдат… Джедай?

В воскресенье фанаты запустили в соц. сетях тенденцию сравнивать молодого Хэмилла и звезду «Капитана Америки» Себастьяна Стэна (Sebastian Stan). На что Хэмилл ответил: «Извините, но я отказываюсь говорить – Стэн, я твой отец!» Так как и Marvel, и Lucasfilm принадлежат Диснею, то для фанатов есть малюсенькая надежда, что Хэмилл сыграет в следующих «Мстителях» камео.

6. Он любит своих поклонников

Помимо деятельности на Твиттер, Хэммил не раз посещал детские больницы, чтобы подарить радость юным падаванам. А если кому-то везло, то дарил детям еще и пушистых друзей, так как очень любит животных.
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