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Главная страница → Раздел: События/СкандалыАрестованный педофил и убийца девочки оказался соседом
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Арестованный педофил и убийца девочки оказался соседом


Арестованный педофил и убийца девочки оказался соседом
Фото: AmericaRU.com
В понедельник был арестован 45-летний Рой Д. Кунс (Roy D. Coons), которого обвиняют в преднамеренном убийстве первой степени, попытке изнасилования и краже с проникновением в жилище при отягчающих обстоятельствах, сообщает полиция Теннесси.

10 августа в городке Гудлетсвилль, штат Теннесси, двенадцатилетняя Йоана Артега (Yhoana Arteaga) находилась одна дома в семейном трейлере, сообщив в 17:30 матери, что кто-то бродит снаружи. Семья девочки поспешно вернулась домой через час, обнаружив ее задушенной, истерзанной и частично раздетой. Вскрытие показало, что Артега умерла от удушья, на лице и шее обнаружились многочисленные гематомы, ссадины и царапины. Судмедэксперт доктор Фэн Ли (Feng Li) признался, что «бессмысленное» убийство будет преследовать его очень долго.

Полиция предполагает, что Артега и ее убийца были знакомы, так как не обнаружено следов взлома. Поначалу Кунс был одним из подозреваемых, ввиду его многочисленных судимостей, однако анализы ДНК сыграли ключевую роль в его аресте.

Кунс проживал в трейлерном поселке рядом с семьей Артега более десяти лет, с 1992 года он гастролировал по тюрьмам, получив в общей сложности до 30 обвинительных приговоров.
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