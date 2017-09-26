Дети, которые наблюдают за перестрелками в голливудских фильмах, склонны к использованию оружия

26 сентября 2017 года, 19:16

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что дети, которые смотрят фильмы, содержащие сцены насилия, с большей вероятностью будут использовать оружие.Ученые обнаружили, что дети, которые смотрели фильм с перестрелками, позже дольше играли с пистолетом и чаще нажимали на курок, чем дети, которые смотрели фильм без сцен насилия. В экcперименте детям, чьи родители предоставили форму согласия на участие в исследовании, дали незаряженное оружие.«Дети считают, что персонажи из фильмов хорошие, и они хотят подражать любимым героям», - заявил главный автор исследования Брэд Бушман (Brad Bushman) из Университета штата Огайо. Предыдущие исследования показали, что дети, которые видят, как в фильмах герои курят сигареты и пьют алкоголь, чаще начинали курить и пить. Бушман отметил, что было бы удивительно, если бы дети подражали героям фильма, которые курят и пьют, но не подражали тем, кто делает что-то другое.Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Pediatrics».