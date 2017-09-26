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Ученые определили причину потери костной массы у пожилых людей


Ученые определили причину потери костной массы у пожилых людей
Фото: AmericaRU.com
Ученые определили механизм, который заставляет организм прекратить производство костных клеток у пожилых людей. Это открытие поможет разработать методы лечения, которые справятся с такими состояниями, как остеопороз.

Остеопороз - истончение кости и потеря плотности костной ткани, что приводит к увеличению риска переломов и является серьезной проблемой для здоровья пожилых людей. Это состояние часто сопровождается увеличением жировых клеток в костном мозге.

Специалисты Университета Алабамы в Бирмингеме обнаружили, что белок под названием Cbf-beta, играет решающую роль в поддержании клеток костной ткани. Кроме того, эксперимент, проведенный на пожилых мышах, показал резкое снижение уровня Cbf-beta в клетках костного мозга по сравнению с более молодыми грызунами.

Ученые определили, что когда этот механизм нарушен, клетки-предшественники перестают создавать костно-продуцирующие клетки и вместо этого создают жировые клетки. Таким образом, поддержание Cbf-beta может быть необходимо для предотвращения связанного с возрастом остеопороза.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences».
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