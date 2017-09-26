Ученые определили причину потери костной массы у пожилых людей

Фото: AmericaRU.com
Остеопороз - истончение кости и потеря плотности костной ткани, что приводит к увеличению риска переломов и является серьезной проблемой для здоровья пожилых людей. Это состояние часто сопровождается увеличением жировых клеток в костном мозге.
Специалисты Университета Алабамы в Бирмингеме обнаружили, что белок под названием Cbf-beta, играет решающую роль в поддержании клеток костной ткани. Кроме того, эксперимент, проведенный на пожилых мышах, показал резкое снижение уровня Cbf-beta в клетках костного мозга по сравнению с более молодыми грызунами.
Ученые определили, что когда этот механизм нарушен, клетки-предшественники перестают создавать костно-продуцирующие клетки и вместо этого создают жировые клетки. Таким образом, поддержание Cbf-beta может быть необходимо для предотвращения связанного с возрастом остеопороза.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences».
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Дети, которые наблюдают за перестрелками в голливудских фильмах, склонны к использованию оружия →
- Почему нельзя пить кофе на работе? →
- Люди проводят в туалете больше времени, чем в спортзале →
- Имплантат нерва вернул сознание человеку в вегетативном состоянии →
- Новый вид антител способен атаковать 99 процентов штаммов ВИЧ →
- Загрязнение воздуха может оказывать негативное воздействие на здоровье почек →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117753
http://www.americaru.com/news/117753