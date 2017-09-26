Почему нельзя пить кофе на работе?

26 сентября 2017 года, 18:33

Фото: AmericaRU.com

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Когда в следующий раз на работе соберетесь заварить себе чашечку кофе или чая, то подумайте еще раз. Новое исследование показало, что до 90 процентов кружек в офисных кухнях покрыты микробами, и 20 процентов из них действительно содержат фекалии.Как заявил профессор экологической микробиологии Чарльз Герба (Charles Gerba) из Университета Аризоны, общие кухонные губки являются основным виновником распространения бактерий. «Бактерии группы кишечной палочки присутствовали на 20 процентах чашек до мытья посуды и на 100 процентах чашек после мытья кухонной губкой. Наличие антисанитарных условий в кухнях офисов и/или зонах приготовления кофе вызывает беспокойство. Наличие потенциальных возбудителей в этой среде требует принятия надлежащих санитарных норм», - отметил он.Если вы хотите избежать употребления фекальных бактерий ваших коллег, то Герба советует либо каждый день забирать чашку домой, либо мыть ее в посудомоечной машине.