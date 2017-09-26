Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:02 am | Чикаго 9:02 am | Сан-Франциско 7:02 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыДети Трампа борются за наследство отца
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Дети Трампа борются за наследство отца


Дети Трампа борются за наследство отца
Фото: AmericaRU.com
Иванка Трамп (Ivanka Trump) и Дональд Трамп-младший (Donald Trump Jr.) были втянуты в битву с их сводной сестрой Тиффани Трамп (Tiffany Trump) за наследство отца. Об этом сообщает Newsweek, ссылаясь на найденный архив беседы Дональда Трампа с ведущим «The Howard Stern Show».

В интервью Говарду Штерну (Howard Stern) Трамп признался, что Иванка и Дональд-младший не обрадовались, когда узнали, что у них есть сестра. Тогда Штерн стал добиваться ответа на вопрос: «Пытались ли они выбросить дочь из завещания». Но Трамп уходил от ответа, говоря, что дети всегда нервничают из-за таких вещей, приводил в пример своих богатых друзей, но тогда Штерн задал вопрос прямо, то Трамп признал – да. По его словам, если Тиффани останется в завещании, то ей достанется «Trump Online University» и «Trump Ice».

Тиффани – дочь Трампа от брака с Марлой Мэйплз (Marla Maples), девушка росла с матерью в Калифорнии. Однако наследование - не единственная причина возможного раскола среди его детей. Так, например, во время предвыборной кампании Трамп публично похвалил Тиффани, назвав ее «потрясающей» и сказал, что она «много и тяжело работает». Напомним, что Тиффани активно агитировала за своего отца в 2016 году.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117749
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном доме с видом на водный канал квартира в современном доме с видом на водный канал
Раздел: Животные
Продаются котята Scottish fold and straight Продаются котята Scottish fold and straight
Раздел: Квартиры - сдам
Комната в рент Room for rent Комната в рент Room for rent
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комнаты в общежитии при колледже Сдается комнаты в общежитии при колледже
Раздел: Адвокаты
Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско
Раздел: Услуги
Предсказательница Мария стариное гадание Предсказательница Мария стариное гадание
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus