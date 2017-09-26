Дети Трампа борются за наследство отца

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В интервью Говарду Штерну (Howard Stern) Трамп признался, что Иванка и Дональд-младший не обрадовались, когда узнали, что у них есть сестра. Тогда Штерн стал добиваться ответа на вопрос: «Пытались ли они выбросить дочь из завещания». Но Трамп уходил от ответа, говоря, что дети всегда нервничают из-за таких вещей, приводил в пример своих богатых друзей, но тогда Штерн задал вопрос прямо, то Трамп признал – да. По его словам, если Тиффани останется в завещании, то ей достанется «Trump Online University» и «Trump Ice».
Тиффани – дочь Трампа от брака с Марлой Мэйплз (Marla Maples), девушка росла с матерью в Калифорнии. Однако наследование - не единственная причина возможного раскола среди его детей. Так, например, во время предвыборной кампании Трамп публично похвалил Тиффани, назвав ее «потрясающей» и сказал, что она «много и тяжело работает». Напомним, что Тиффани активно агитировала за своего отца в 2016 году.
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