В России поймана семья каннибалов

Фото: AmericaRU.com
На юге Краснодарского края арестовали 35-летнего мужчину и его жену, которые, предположительно, убили до тридцати человек, начиная с 1999 года, употребляя в пищу части тел убитых. Пока что было идентифицировано только семь жертв.
Ужасное преступление было раскрыто, когда на одной из улиц Краснодара был обнаружен мобильный телефон, на котором хранились шокирующие фотографии расчлененной женщины. Чуть позже, недалеко от телефона, была найдена и сумка с останками женщины.
Задержанный поначалу отрицал свою причастность к убийству, утверждая, что просто нашел сумку и сфотографировал останки для себя, прежде чем потерять телефон. В CNN обратились в Следственный комитет в Москве за подтверждением деталей, однако пока что правоохранительные органы подтвердили наличие стеклянной банки с консервированной рукой. Также удалось установить причастность задержанного к убийству найденной женщины и еще одного человека в 2012 году.
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