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Люди проводят в туалете больше времени, чем в спортзале


Люди проводят в туалете больше времени, чем в спортзале
Фото: AmericaRU.com
Недавний анализ показал, что жители западных стран проводят вдвое больше времени в туалете за неделю, чем раньше. При этом отрезок времени в уборной для них дольше, чем в спортзале.

Согласно данным нового опроса, британцы и американцы проводят в туалете в среднем три часа и девять минут за неделю. Время тренировки за этот же отрезок составляет лишь 90 минут. Фактически, 26? людей сидят в уборной не менее получаса в день.

Большинство медиков рекомендует 150 минут упражнений с умеренной интенсивностью в неделю - плавание, езда на велосипеде или быстрая ходьба. Большинство едва дотягивает до 90 минут. Было установлено, что 12% людей не знают, сколько упражнений они должны делать, чтобы оставаться здоровыми.

Также выяснилось, что 64% респондентов проводят, по меньшей мере, шесть часов в день сидя. Опрос проведен некоммерческой организацией UKactive.
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