Еще один гигантский айсберг откололся из Антарктиды

Фото: AmericaRU.com
Ледник Пайн-Айленд - самый быстротающий ледник в Антарктике, он включает четверть льда южного континента. Он содержит порядка 45 миллиардов тонн льда. Спутниковые снимки, сделанные с 23 по 24 сентября, показывают разрыв в открытом грунте между шельфом льда и айсбергом, который примерно в четыре раза превышает размер Манхэттена (267 квадратных километров).
Новый айсберг кажется довольно неустойчивым – скорее всего, он расколется на несколько меньших айсбергов по мере выхода в море. Этот айсберг - не такой большой, как отколовшийся от ледника Ларсена С несколько месяцев назад (5800 квадратных километров).
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