Еще один гигантский айсберг откололся из Антарктиды

26 сентября 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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Спутниковые снимки, сделанные в минувшие выходные, показывают новый айсберг площадью в сотни квадратных километров, который откололся от ледника Пайн-Айленд в Антарктиде. Это новый тревожный знак в отношении будущего повышения уровня моря.Ледник Пайн-Айленд - самый быстротающий ледник в Антарктике, он включает четверть льда южного континента. Он содержит порядка 45 миллиардов тонн льда. Спутниковые снимки, сделанные с 23 по 24 сентября, показывают разрыв в открытом грунте между шельфом льда и айсбергом, который примерно в четыре раза превышает размер Манхэттена (267 квадратных километров).Новый айсберг кажется довольно неустойчивым – скорее всего, он расколется на несколько меньших айсбергов по мере выхода в море. Этот айсберг - не такой большой, как отколовшийся от ледника Ларсена С несколько месяцев назад (5800 квадратных километров).