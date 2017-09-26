Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:30 am | Чикаго 4:30 am | Сан-Франциско 2:30 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессЕще один гигантский айсберг откололся из Антарктиды
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Еще один гигантский айсберг откололся из Антарктиды


Еще один гигантский айсберг откололся из Антарктиды
Фото: AmericaRU.com
Спутниковые снимки, сделанные в минувшие выходные, показывают новый айсберг площадью в сотни квадратных километров, который откололся от ледника Пайн-Айленд в Антарктиде. Это новый тревожный знак в отношении будущего повышения уровня моря.

Ледник Пайн-Айленд - самый быстротающий ледник в Антарктике, он включает четверть льда южного континента. Он содержит порядка 45 миллиардов тонн льда. Спутниковые снимки, сделанные с 23 по 24 сентября, показывают разрыв в открытом грунте между шельфом льда и айсбергом, который примерно в четыре раза превышает размер Манхэттена (267 квадратных километров).

Новый айсберг кажется довольно неустойчивым – скорее всего, он расколется на несколько меньших айсбергов по мере выхода в море. Этот айсберг - не такой большой, как отколовшийся от ледника Ларсена С несколько месяцев назад (5800 квадратных километров).
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117743
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира-студия в центре Майами Квартира-студия в центре Майами
Раздел: Квартиры - продам
2-х-комнатная квартира в центре Майами 2-х-комнатная квартира в центре Майами
Раздел: Квартиры - продам
Low Maintenance 1br Condo Park Slope Low Maintenance 1br Condo Park Slope
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Раздел: Животные
Срочно продам попугая! Срочно продам попугая!
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AV # 1107 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AV # 1107
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus