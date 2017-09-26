Скрытые тоннели от лавы на Луне и Марсу могут служить средой обитания человека

26 сентября 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Ученые говорят, что лавовые тоннели - подземные пещеры, созданные вулканической деятельностью, - могут стать местами обитания и даже целыми городами для людей на Луне и Марсе.Такие тоннели встречаются во многих вулканических районах на Земле, включая Гавайи, Исландию, Северный Квинсленд в Австралии, Сицилию и острова Галапагос. Подземные сети тоннелей могут достигать 65 километров. Подобные тоннели обнаружены на Луне и Марсе, и ученые считают, что их можно использовать для создания человеческих колоний.Исследователи из университета Падуи и университета Болоньи в Италии провели первое систематическое сравнение лавовых тоннелей на Земле, Луне и Марсе на основе цифровых рельефных моделей с высоким разрешением (DTM), созданных с использованием данных космических аппаратов. «Сравнение показывает, что, как и следовало ожидать, гравитация оказывает большое влияние на размер лавовых тоннелей. Но их можно использовать», - сказал Риккардо Поцзобон (Riccardo Pozzobon) из университета Падуи.