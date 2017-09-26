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Главная страница → Раздел: ЭкономикаMicrosoft и Facebook проложили массивный кабель через Атлантический океан
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Microsoft и Facebook проложили массивный кабель через Атлантический океан


Microsoft и Facebook проложили массивный кабель через Атлантический океан
Фото: AmericaRU.com
Если вы когда-либо испытывали разочарование в подключении нескольких гаджетов дома или в офисе - представьте, что пытаетесь подключить провод между двумя континентами. Именно этим в последнее время занимались Microsoft, Facebook и корпорация Telxius. В результате три гиганта продожили мощный кабель длиной около 4,5 тысяч километров по дну Атлантического океана.

Подводный кабель Marea лежит глубине нескольких километров. Возможности передачи данных и скорость впечатляют – он имеет пропускную способность 160 терабит в секунду (это 71 миллион фильмов в формате HD одновременно). Его общий вес превышает 10 миллионов фунтов, - сообщает Microsoft. Это равно 34 голубым китам.

Кабель Marea позволит ускорить связь между Соединенными Штатами и Европой – от Вирджинии до Испании. Пока кабель уложен, но еще не начал работать – его начнут использовать только с 2018 года.
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