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Главная страница → Раздел: ЭкономикаLevis начинает продажи курток с умными рукавами
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Levi's начинает продажи курток с «умными» рукавами


Levis начинает продажи курток с умными рукавами
Фото: AmericaRU.com
Больше, чем просто куртка: новый продукт от Levi`s включает современные технологии Jacquard. Если вы едете на велосипеде на работу или пьете кофе, часто бывает сложно вытащить телефон, разблокировать его и ответить на входящий звонок, прочитать текст или пропустить музыкальный трек. Теперь все это и больше можно сделать с помощью куртки.

Группа разработчиков Google ATAP разработала платформу Jacquard для одежды, которая позволяет дизайнерам и производителям интегрировать возможности подключения прямо в изделия. И первый продукт в магазинах, который включает такую технологию, - это куртка Levi`s® Commuter™ Trucker Jacket. Она появится в продаже в срежу, 27 сентября.

Как и обычную джинсовую куртку, ее можно стирать, она достаточно прочна для носки, ее можно носить во время езды на велосипеде или мотоцикле. С помощью технологии Jacquard она поможет управлять всеми цифровыми устройствами, которые у вас есть. Устройство встроено в манжеты и через беспроводную связь подключается к мобильным девайсам. С помощью приложения Jacquard вы можете настроить жесты для вызова различных цифровых носителей, которые были разработаны специально для повседневного образа жизни: управление музыкой, ответ на звонки и смс, а также многое другое.
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