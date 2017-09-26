Levis начинает продажи курток с умными рукавами

26 сентября 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Больше, чем просто куртка: новый продукт от Levi`s включает современные технологии Jacquard. Если вы едете на велосипеде на работу или пьете кофе, часто бывает сложно вытащить телефон, разблокировать его и ответить на входящий звонок, прочитать текст или пропустить музыкальный трек. Теперь все это и больше можно сделать с помощью куртки.Группа разработчиков Google ATAP разработала платформу Jacquard для одежды, которая позволяет дизайнерам и производителям интегрировать возможности подключения прямо в изделия. И первый продукт в магазинах, который включает такую технологию, - это куртка Levi`s® Commuter™ Trucker Jacket. Она появится в продаже в срежу, 27 сентября.Как и обычную джинсовую куртку, ее можно стирать, она достаточно прочна для носки, ее можно носить во время езды на велосипеде или мотоцикле. С помощью технологии Jacquard она поможет управлять всеми цифровыми устройствами, которые у вас есть. Устройство встроено в манжеты и через беспроводную связь подключается к мобильным девайсам. С помощью приложения Jacquard вы можете настроить жесты для вызова различных цифровых носителей, которые были разработаны специально для повседневного образа жизни: управление музыкой, ответ на звонки и смс, а также многое другое.