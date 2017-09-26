Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:30 am | Чикаго 4:30 am | Сан-Франциско 2:30 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаВторой по величине в мире алмаз продали за 53 миллиона долларов
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Второй по величине в мире алмаз продали за 53 миллиона долларов


Второй по величине в мире алмаз продали за 53 миллиона долларов
Фото: AmericaRU.com
После того, как в прошлом году алмаз не продали на аукционе Sotheby`s, неограненный камень размером 1109 карат теперь куплен за 53 миллиона долларов во время частных торгов Graff Diamonds.

Продавец из Канады Lucara (LUCRF) добыл огромный алмаз в шахте Каруве в Ботсване почти два года назад. Камень назвали его Леседи Ла-Рона, что означает «наш свет» на языке тсвана в Ботсване.

Первоначально компания намеревалась получить, по меньшей мере, 70 миллионов долларов за второй самый крупный алмаз и самый большой, добытый в этом столетии. Однако ожидания не оправдались, и даже 53 миллиона от Graff Diamonds оказалось больше, чем на Sotheby`s годом ранее.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117735
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Медицина
Зубной техник Зубной техник
Раздел: Ищу работу
Looking for a job Looking for a job
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Электротовары
Продам Холодильник "Elektrolux"" Продам Холодильник "Elektrolux""
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus