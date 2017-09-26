Второй по величине в мире алмаз продали за 53 миллиона долларов

Фото: AmericaRU.com
Продавец из Канады Lucara (LUCRF) добыл огромный алмаз в шахте Каруве в Ботсване почти два года назад. Камень назвали его Леседи Ла-Рона, что означает «наш свет» на языке тсвана в Ботсване.
Первоначально компания намеревалась получить, по меньшей мере, 70 миллионов долларов за второй самый крупный алмаз и самый большой, добытый в этом столетии. Однако ожидания не оправдались, и даже 53 миллиона от Graff Diamonds оказалось больше, чем на Sotheby`s годом ранее.
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