Продолжение «Оно» выйдет через два года

26 сентября 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

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Зловещий клоун Пеннивайз снова вернется на экраны два года спустя – релиз продолжения «Оно» официально состоится в сентябре 2019 года.Новая адаптация романа Стивена Кинга названа критиками «самым страшным фильмом ужасов всех времен», получит продолжения. Студия Warner Bros. официально объявила о съемках сиквела, который покажут через два года, 6 сентября 2019 года.Над продолжением, скорее всего, будут работать сценарист Гэри Дауберман и режиссер Энди Мушиетти. Монстра вновь сыграет Билл Скарсгард (Bill Skarsgård).Предыдущая версия «Оно» вышла в в 1990 году, но она не пришлась по вкусу ни зрителям, ни критикам. Тогда клоуна сыграл Тим Карри.