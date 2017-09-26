Продолжение «Оно» выйдет через два года

Фото: AmericaRU.com
Новая адаптация романа Стивена Кинга названа критиками «самым страшным фильмом ужасов всех времен», получит продолжения. Студия Warner Bros. официально объявила о съемках сиквела, который покажут через два года, 6 сентября 2019 года.
Над продолжением, скорее всего, будут работать сценарист Гэри Дауберман и режиссер Энди Мушиетти. Монстра вновь сыграет Билл Скарсгард (Bill Skarsgård).
Предыдущая версия «Оно» вышла в в 1990 году, но она не пришлась по вкусу ни зрителям, ни критикам. Тогда клоуна сыграл Тим Карри.
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