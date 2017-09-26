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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесПродолжение Оно выйдет через два года
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Продолжение «Оно» выйдет через два года


Продолжение Оно выйдет через два года
Фото: AmericaRU.com
Зловещий клоун Пеннивайз снова вернется на экраны два года спустя – релиз продолжения «Оно» официально состоится в сентябре 2019 года.

Новая адаптация романа Стивена Кинга названа критиками «самым страшным фильмом ужасов всех времен», получит продолжения. Студия Warner Bros. официально объявила о съемках сиквела, который покажут через два года, 6 сентября 2019 года.

Над продолжением, скорее всего, будут работать сценарист Гэри Дауберман и режиссер Энди Мушиетти. Монстра вновь сыграет Билл Скарсгард (Bill Skarsgård).

Предыдущая версия «Оно» вышла в в 1990 году, но она не пришлась по вкусу ни зрителям, ни критикам. Тогда клоуна сыграл Тим Карри.
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