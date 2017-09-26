Имплантат нерва вернул сознание человеку в вегетативном состоянии

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Сообщается, что 35-летний мужчина, который в течение 15 лет находился в вегетативном состоянии, проявил первые признаки сознания после получения новой терапии, включающей стимуляцию нервов. Лечение ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что у пациентов нет возможности вернуть сознание, если они находятся в вегетативном состоянии более 12 месяцев.
Мужчина попал в аварию и получил серьезную травму головного мозга. Ему установили экспериментальный имплантат для стимуляции блуждающего нерва, и уже спустя короткое время пациент начал следить глазами за объектами, просыпаться, когда кто-то читал рассказ, расширять глаза от удивления, если кто-то приближался к его лицу. Он может даже ответить на простые просьбы, например, повернуть голову, хотя это занимает у него не меньше минуты.
«Он все еще парализован, он не может говорить, но он может ответить. Теперь он более осознан», - отметила врач Анжела Сиригу (Angela Sirigu). Блуждающий нерв, на который нацеливается лечение, соединяет мозг почти со всеми жизненно важными органами тела. Также он напрямую связан с двумя регионами мозга, которые отвечают за внимание и бодрствование.
Результаты опубликованы в журнале Current Biology.
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