Восьмилетний мальчик умер, защищая сестру от бойфренда матери

Фото: AmericaRU.com
Двадцатитрехлетний Деандре Чейни-младший (Deandre Chaney Jr) обвиняется в смерти 8-летнего Данте Дэниелса (Dante Daniels) из Южного Сакраменто. Бабушка ребенка Моника Браун заявила в полицию на молодого американца за то, что тот, будучи бойфрендом ее дочери, до смерти избил ее внука Данте. По заявлению женщины, мальчик умер, защищая свою сестру от молодого мужчины.
Деандре Чейни-младший атаковал ребенка молотком и бутылкой с жидкостью для зажигалок. До этого он пытался изнасиловать 7-летнюю сестру Данте и избить мать детей. Мальчик умер через 6 дней после нападения, девочка потеряла зрение на левый глаз.
Браун назвал своего внука героем. Она сказала, что мальчика избили молотком «до позвоночника».
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