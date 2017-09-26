Восьмилетний мальчик умер, защищая сестру от бойфренда матери

26 сентября 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Восьмилетний ребенок погиб, пытаясь защитить 7-летнюю сестру от любовника их матери, который напал на девочку.Двадцатитрехлетний Деандре Чейни-младший (Deandre Chaney Jr) обвиняется в смерти 8-летнего Данте Дэниелса (Dante Daniels) из Южного Сакраменто. Бабушка ребенка Моника Браун заявила в полицию на молодого американца за то, что тот, будучи бойфрендом ее дочери, до смерти избил ее внука Данте. По заявлению женщины, мальчик умер, защищая свою сестру от молодого мужчины.Деандре Чейни-младший атаковал ребенка молотком и бутылкой с жидкостью для зажигалок. До этого он пытался изнасиловать 7-летнюю сестру Данте и избить мать детей. Мальчик умер через 6 дней после нападения, девочка потеряла зрение на левый глаз.Браун назвал своего внука героем. Она сказала, что мальчика избили молотком «до позвоночника».