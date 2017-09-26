Шесть советников Белого дома пользуются частной электронной почтой

26 сентября 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

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Шесть ключевых советников Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), как выяснилось, продолжают использовать для деловой переписки частные почтовые аккаунты. Это не только первая дочь Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, но также председатель Национального экономического совета Гэри Д. Кон.Стивен К. Бэннон, бывший главный стратег Белого дома, и бывший глава штаба Рейнс Приебус также использовали личные адреса электронной почты. Кушнер, зять и советник Президента, использовал частную учетную запись электронной почты для отправки или получения около 100 связанных с работой электронных писем в течение первых семи месяцев работы администрации.Другие консультанты, включая Гэри Д. Кона и Стивена Миллера, отправили или получили, по крайней мере, несколько писем через личные ящики.Обычно чиновникам Белого дома не запрещают использовать частные учетные записи электронной почты, если они направляют связанные с работой сообщения на свои служебные учетные записи, чтобы их можно было сохранить. Однако отправлять и получать письма по работе они обязаны с официальных аккаунтов.Во время президентской гонки в 2016 году Трамп неоднократно критиковал Хиллари Клинтон за использование частной почты на посту госсекретаря и делал это центральным элементом свой кампании. «Мы не должны позволять ей поддерживать преступную схему в Овальный кабинет», - говорил Трамп в прошлом году. Теперь его советники делают то же самое.