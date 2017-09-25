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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЩенок Чуви нашел новую семью
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Щенок Чуви нашел новую семью


Щенок Чуви нашел новую семью
Фото: AmericaRU.com
Щенок, которого бросили с запиской в Международном аэропорту МакКаррана этим летом, нашел новую семью.

Чуви был найден в туалете аэропорта с запиской, написанной от руки. В записке рассказывалось о домашнем насилии и том, что хозяйка вынуждена оставить щенка. «Мой хозяин был в неблагополучных отношениях и не смог взять меня в полет», - говорилось в записке. Также там упоминалось, что бойфренд хозяйки пнул щенка.

«У него были следы от сильного удара в области головы, и болела челюсть. Когда он попытался зевнуть, то сразу же заскулил», - рассказала Патрисия Монтано (Patricia Montano) приютившая Чуви и ухаживающая за ним последние несколько месяцев. Теперь 2-фунтовый чихуахуа счастлив и здоров.

История с Чуви привлекла международное внимание, почти все ведущие СМИ не обошли щенка своим вниманием. «Думаю, его история тронула всех», - сказала Монтана. Тысячи людей изъявили желание приютить Чуви, но только сейчас, щенок нашел новую семью, имена членов которой хранятся в секрете.

Бывшая владелица щенка так и не объявилась. «Это история подготовила почву для того, чтобы еще раз поговорить о бытовом насилии, - считает Монтано.
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