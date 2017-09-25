Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:29 pm | Чикаго 1:29 pm | Сан-Франциско 11:29 am
Главная страница → Раздел: В миреСеверная Корея считает, что США объявили им войну
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Северная Корея считает, что США объявили им войну


Северная Корея считает, что США объявили им войну
Фото: AmericaRU.com
Министр иностранных дел Северной Кореи обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот объявил войну его стране.

Ри Ён Хо (Ri Yong-ho) заявил журналистам в Нью-Йорке, что Северная Корея теперь вправе сбивать американские бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве Северной Кореи. «Мир должен четко помнить, что США первыми объявили эту войну», - сказал министр.

После нескольких недель напряжения и войны гневных речей с обеих сторон, эксперты указывают на риск прямого конфликта. Когда Трамп узнал, что Ри Ён Хо выступал в ООН, то написал в Твиттере: «Если он (министр) повторяет мысли маленького рокетмена, то их больше не будет».

«В свете объявленной Трампом войны все наши варианты также будут на столе», - добавил Ри Ён Хо.

Напомним, что в субботу 23 сентября стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов пролетели рядом с воздушным пространством Северной Кореи в сопровождении истребителей.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117723
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом Ищу работу массажистом
Раздел: Животные
White cockatoo White cockatoo
Раздел: Квартиры - сдам
2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен 2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY
Раздел: Ищу работу
Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE) Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE)
Раздел: Квартиры - продам
Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000 Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus