Северная Корея считает, что США объявили им войну

25 сентября 2017 года, 18:56

Фото: AmericaRU.com

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Министр иностранных дел Северной Кореи обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот объявил войну его стране.Ри Ён Хо (Ri Yong-ho) заявил журналистам в Нью-Йорке, что Северная Корея теперь вправе сбивать американские бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве Северной Кореи. «Мир должен четко помнить, что США первыми объявили эту войну», - сказал министр.После нескольких недель напряжения и войны гневных речей с обеих сторон, эксперты указывают на риск прямого конфликта. Когда Трамп узнал, что Ри Ён Хо выступал в ООН, то написал в Твиттере: «Если он (министр) повторяет мысли маленького рокетмена, то их больше не будет».«В свете объявленной Трампом войны все наши варианты также будут на столе», - добавил Ри Ён Хо.Напомним, что в субботу 23 сентября стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов пролетели рядом с воздушным пространством Северной Кореи в сопровождении истребителей.