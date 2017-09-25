Северная Корея считает, что США объявили им войну

Фото: AmericaRU.com
Ри Ён Хо (Ri Yong-ho) заявил журналистам в Нью-Йорке, что Северная Корея теперь вправе сбивать американские бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве Северной Кореи. «Мир должен четко помнить, что США первыми объявили эту войну», - сказал министр.
После нескольких недель напряжения и войны гневных речей с обеих сторон, эксперты указывают на риск прямого конфликта. Когда Трамп узнал, что Ри Ён Хо выступал в ООН, то написал в Твиттере: «Если он (министр) повторяет мысли маленького рокетмена, то их больше не будет».
«В свете объявленной Трампом войны все наши варианты также будут на столе», - добавил Ри Ён Хо.
Напомним, что в субботу 23 сентября стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов пролетели рядом с воздушным пространством Северной Кореи в сопровождении истребителей.
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