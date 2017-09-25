Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:29 pm | Чикаго 1:29 pm | Сан-Франциско 11:29 am
Главная страница → Раздел: НекрологУмер американо-чешский актер
Некролог
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Умер американо-чешский актер


Умер американо-чешский актер
Фото: AmericaRU.com
Актер Ян Тршиска (Jan Triska), который переехал в США из-за репрессий коммунистического режима Чехословакии, умер в возрасте 80 лет. За день до смерти он упал с известного Карлова моста в Праге.

Пражский театральный режиссер Ян Грузинский (Jan Hrusinsky) подтвердил смерть в понедельник. Тршиска умер в военном госпитале Праги из-за множественных травм после падения, детали происшествия неизвестны.

Тршиска эмигрировал в 1977 году, когда он подписал манифест о правах человека – Хартия 77, на что его вдохновил близкий друг, диссидент-драматург Вацлав Гавел (Vaclav Havel).Тршиска поселился в Лос-Анджелесе и снялся в десятках фильмов, в числе которых: «Народ против Ларри Флинта», «Ронин», «Безумие».

После антикоммунистической бархатной революции 1989 года, возглавляемой Гавелом, Тршиска регулярно возвращался домой, снимаясь в чешских фильмах и играя роли в театрах.
Читайте также последние новости раздела "Некролог":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117721
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR
Раздел: Квартиры - сдам
Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт
Раздел: Фото и видео
Бесплатная свадебная фотосъемка Бесплатная свадебная фотосъемка
Раздел: Ищу работу
Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE) Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE)
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира продается квартира
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus