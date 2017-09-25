Умер американо-чешский актер

Фото: AmericaRU.com
Пражский театральный режиссер Ян Грузинский (Jan Hrusinsky) подтвердил смерть в понедельник. Тршиска умер в военном госпитале Праги из-за множественных травм после падения, детали происшествия неизвестны.
Тршиска эмигрировал в 1977 году, когда он подписал манифест о правах человека – Хартия 77, на что его вдохновил близкий друг, диссидент-драматург Вацлав Гавел (Vaclav Havel).Тршиска поселился в Лос-Анджелесе и снялся в десятках фильмов, в числе которых: «Народ против Ларри Флинта», «Ронин», «Безумие».
После антикоммунистической бархатной революции 1989 года, возглавляемой Гавелом, Тршиска регулярно возвращался домой, снимаясь в чешских фильмах и играя роли в театрах.
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