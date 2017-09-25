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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеНовый вид антител способен атаковать 99 процентов штаммов ВИЧ
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Новый вид антител способен атаковать 99 процентов штаммов ВИЧ


Новый вид антител способен атаковать 99 процентов штаммов ВИЧ
Фото: AmericaRU.com
Ученые создали новый вид антител, который нападает на 99 процентов штаммов ВИЧ, а также препятствует развитию инфекции у приматов. Как отмечает BBC, антитела успешно атакуют три основные компонента вируса иммунодефицита человека.

Исследование проводили специалисты Национального института здоровья США, Гарвардской школы медицины, Массачусетского технологического института и фармацевтической компании Sanofi. Клинические испытания антител на людях планируются на следующий год. Однако Международное общество СПИДа уже назвало проект прорывом.

ВИЧ-инфекция трудно поддается лечению, так как вирус постоянно мутирует. Но в организме некоторых ВИЧ-положительных пациентов образуются антитела с широким спектром активности, которые способны стать «биологическим оружием» для различных штаммов ВИЧ.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science».

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