Новый вид антител способен атаковать 99 процентов штаммов ВИЧ

25 сентября 2017 года, 19:00

Фото: AmericaRU.com

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Ученые создали новый вид антител, который нападает на 99 процентов штаммов ВИЧ, а также препятствует развитию инфекции у приматов. Как отмечает BBC, антитела успешно атакуют три основные компонента вируса иммунодефицита человека.Исследование проводили специалисты Национального института здоровья США, Гарвардской школы медицины, Массачусетского технологического института и фармацевтической компании Sanofi. Клинические испытания антител на людях планируются на следующий год. Однако Международное общество СПИДа уже назвало проект прорывом.ВИЧ-инфекция трудно поддается лечению, так как вирус постоянно мутирует. Но в организме некоторых ВИЧ-положительных пациентов образуются антитела с широким спектром активности, которые способны стать «биологическим оружием» для различных штаммов ВИЧ.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science».