Загрязнение воздуха может оказывать негативное воздействие на здоровье почек

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«Даже те уровни, которые находятся ниже предела, установленного Агентством по охране окружающей среды, вредны для почек. Это говорит о том, что нет безопасного уровня загрязнения воздуха», - говорит ведущий автор исследования Зияд Аль-Али (Ziyad Al-Aly) из VA Saint Louis Health Care System. Ученые проанализировали данные почти 2,5 миллионов ветеранов войны в США и обнаружили, что по мере того как возрастало воздействие загрязнения воздуха, увеличивался и риск заболевания почек и почечной недостаточности, а также отказа органа.
Согласно заявлению Агентства по охране окружающей среды США, к загрязнению воздуха твердыми частицами относятся сажа, грязь и дым. Уже известно, что вдыхание этих частиц может негативно отразиться на здоровье сердца и легких. Ежегодно в Соединенных Штатах диагностируют почти 45 тысяч новых случаев хронического заболевания почек и более 2400 новых случаев почечной недостаточности, связанных с загрязнением воздуха.
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