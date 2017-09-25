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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЗагрязнение воздуха может оказывать негативное воздействие на здоровье почек
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Загрязнение воздуха может оказывать негативное воздействие на здоровье почек


Загрязнение воздуха может оказывать негативное воздействие на здоровье почек
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что загрязнение воздуха может оказывать негативное влияние на здоровье почек, повреждая орган.

«Даже те уровни, которые находятся ниже предела, установленного Агентством по охране окружающей среды, вредны для почек. Это говорит о том, что нет безопасного уровня загрязнения воздуха», - говорит ведущий автор исследования Зияд Аль-Али (Ziyad Al-Aly) из VA Saint Louis Health Care System. Ученые проанализировали данные почти 2,5 миллионов ветеранов войны в США и обнаружили, что по мере того как возрастало воздействие загрязнения воздуха, увеличивался и риск заболевания почек и почечной недостаточности, а также отказа органа.

Согласно заявлению Агентства по охране окружающей среды США, к загрязнению воздуха твердыми частицами относятся сажа, грязь и дым. Уже известно, что вдыхание этих частиц может негативно отразиться на здоровье сердца и легких. Ежегодно в Соединенных Штатах диагностируют почти 45 тысяч новых случаев хронического заболевания почек и более 2400 новых случаев почечной недостаточности, связанных с загрязнением воздуха.
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