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Наш вес говорит о том, насколько еда важна для нас


Наш вес говорит о том, насколько еда важна для нас
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что люди с нормальным весом склонны ассоциировать натуральные пищевые продукты, такие как яблоки, с их органолептическими показателями. С другой стороны, обработанные продукты, такие как пицца, обычно связывают с их функцией или условиями, в которых они были съедены.

«Это можно считать примером того, как наш мозг взаимодействует с нашим организмом», - говорит нейробиолог Раффаэлла Румиати (Raffaella Rumiati) из Международной школы перспективных исследований в Триесте. Ученые обнаружили, что люди с нормальным весом склонны ассоциировать натуральные продукты, такие как яблоки, с их органолептическими показателями, такими как сладость или мягкость. Обработанные продукты, такие как пицца, обычно связывают с их функцией или условиями, в которых они были съедены, например, на вечеринке или пикнике.

Недавний эксперимент показал, что люди с недостаточным весом уделяют больше внимания натуральным продуктам, а люди с избыточным весом - обработанным пищевым продуктам. Даже при воздействии одинаковых раздражителей показывают сигналы на электроэнцефалографии различные. Эти еще раз доказывает важность когнитивной нейронауки в понимании чрезвычайно актуальных клинических областей, таких как расстройства пищевого поведения.
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