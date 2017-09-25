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Главная страница → Раздел: События/СкандалыМужчина, который справлял малую нужду у Белого дома, оказался вооружен до зубов
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Мужчина, который справлял малую нужду у Белого дома, оказался вооружен до зубов


Мужчина, который справлял малую нужду у Белого дома, оказался вооружен до зубов
Фото: AmericaRU.com
Полиция сообщает о задержании в воскресенье человека, который мочился около Белого дома. В багажнике его автомобиля было
обнаружено девять единиц огнестрельного оружия, в том числе штурмовые винтовки, среди которых автомат Калашникова.

По словам полиции, задержанный водил серебристый «Ниссан» 2009 года с номерами штата Теннесси. На дисках автомобиля была надпись «Полицейское братство», однако его связь с правоохранительными органами пока не установлена.

Задержанный опознан как 37-летний Тимоти Джозеф Бейтс (Timothy Joseph Bates) из Коллирвилля, штат Теннесси, хотя сначала полиция заявляла, что он из Флориды. Ему выдвинуты обвинения в незаконном хранении и незаконной транспортировке оружия.

По словам самого задержанного, он приехал в Вашингтон, чтобы пообщаться с директором Агентства Национальной Безопасности Майком Роджерсом (Mike Rogers) и министром обороны Джимом Мэттисом (Jim Mattis) по важным вопросам «нехватки зарплаты» и «как вытащить собачий чип из моей головы».
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