Злоумышленник расстрелял прихожан в церкви: шестеро ранено, убита женщина

25 сентября 2017 года, 17:01

Фото: AmericaRU.com

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В штате Теннесси злоумышленник, вооруженный пистолетом и дробовиком, ворвался в церковь и расстрелял прихожан, попав в семерых, прежде чем был задержан.По словам полиции, злоумышленник проник в церковь с чёрного хода, убив при этом женщину. Затем ворвался в неф и открыл огонь. Прежде чем его успела обезвредить охрана церкви, он успел ранить шестерых прихожан.При задержании пострадал 22-летний охранник Роберт Энгл (Robert Engle), однако ранение не помешало ему справиться со стрелком и держать его на прицеле, пока не приехала полиция.Преступник был опознан как 25-летний Эммануэль Кидега (Emanuel Kidega) ака Самсон из Мерфрисборо, который прибыл в Соединенные Штаты из Судана в 1996 году и является законным резидентом США. Мотивы преступника пока не выяснены. Члены церкви сообщили следствию, что подозреваемый посещал службу год назад.На странице Самсона в Facebook обнаружены странные сообщения, опубликованные перед происшествием: «Все, что вы когда-либо считали ложным – истинно, и наоборот»; «Ты большее, чем тебе сказали».