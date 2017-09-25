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Главная страница → Раздел: В миреБеспилотники США нанесли удар по боевикам ИГИЛ в Ливии
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Беспилотники США нанесли удар по боевикам ИГИЛ в Ливии


Беспилотники США нанесли удар по боевикам ИГИЛ в Ливии
Фото: AmericaRU.com
После сокрушающего поражения ИГИЛ в Сирии, США впервые за время правления президента Дональда Трампа нанесли удар по исламским боевикам в Ливии. В ходе операции беспилотные летательные аппараты уничтожили 17 боевиков и три машины, цель дронов был пустынный лагерь в 150 милях к юго-востоку от прибрежного города Сирт.

Американское командование в Африке неоднократно заявляло, что боевики ИГИЛ используют неконтролируемую территорию для вербовки и партизанских действий. Уничтоженный лагерь был одной из баз, откуда координировались действия боевиков. Пресс-секретарь Пентагона Одрисия М. Харрис (Audricia M. Harris) объявила, что удар был нанесен беспилотниками, но не уточнила, какой модели. Обычно в Ливии используются беспилотные аппараты MQ-9 Reaper.

В Ливии Пентагон держит ограниченный контингент, в основном это войска специального назначение и диспетчеры управления, координирующие атаки с воздуха. Однако часто США полагаются на взаимодействие с правительственными войсками Ливии.
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