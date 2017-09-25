Беспилотники США нанесли удар по боевикам ИГИЛ в Ливии

Фото: AmericaRU.com
Американское командование в Африке неоднократно заявляло, что боевики ИГИЛ используют неконтролируемую территорию для вербовки и партизанских действий. Уничтоженный лагерь был одной из баз, откуда координировались действия боевиков. Пресс-секретарь Пентагона Одрисия М. Харрис (Audricia M. Harris) объявила, что удар был нанесен беспилотниками, но не уточнила, какой модели. Обычно в Ливии используются беспилотные аппараты MQ-9 Reaper.
В Ливии Пентагон держит ограниченный контингент, в основном это войска специального назначение и диспетчеры управления, координирующие атаки с воздуха. Однако часто США полагаются на взаимодействие с правительственными войсками Ливии.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- На Бали из-за вулкана эвакуировали 50 тысяч человек →
- Иран испытал новую баллистическую ракету →
- Власти Бразилии ввели войска в Рио-де-Жанейро →
- Кремль назвал Моргана Фримена «эмоционально экзальтированным» →
- Россия угрожает ударить по войскам США в Сирии и их союзникам →
- У берегов Японии произошло землетрясение силой 6 баллов →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117709
http://www.americaru.com/news/117709