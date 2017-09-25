Самая толстая женщина в мире, которую лечили в ОАЭ, умерла

Фото: AmericaRU.com
В заявлении больницы Burjeel в Абу-Даби говорися, что она скончалась рано утром в понедельник. Причиной смерти стали осложнения от большого веса, включая заболевания сердца и дисфункцию почек.
До того, как начать лечение Атти весила 500 килограммов. Она набрала вес из-за патологии щитовидной железы. Она проходила лечения в Индии (где она похудела до 200 кг), в мае ее привезли в ОАЭ специальным рейсом.
В какой-то момент Атти, по сообщениям, весил около 500 килограммов (1100 фунтов). Врачи обвинили ее в тяжелом состоянии щитовидной железы.
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