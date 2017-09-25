Ученые обнаружили первое животное без мозга, которое спит

25 сентября 2017 года, 14:25

Фото: AmericaRU.com

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Студенты Майкл Абрамс, Клэр Бедбрук и Рави Нат (Michael Abrams, Claire Bedbrook, Ravi Nath) случайно обнаружили в лаборатории Калифорнийского технологического института, что организмы без мозга также могут спать.Ночью студенты вошли в лаборатории, не включая свет и освещая путь с помощью экрана мобильных телефонов. «Когда вы начинаете работать над чем-то совершенно сумасшедшим, хорошо получить данные самостоятельно, прежде чем рассказывать кому-нибудь», - сказал Абрамс. «Совершенно сумасшедшим» делом стал эксперимент, чтобы определить, спят ли медузы.Ученые считали, что сон - это сложное поведение, связанное с консолидацией памяти и циклами в мозге. Медузы настолько примитивны, что у них даже нет мозга - как они тогда могут спать. Однако студентам удалось доказать, что медузы впадают в сон.В журнале Current Biology Нат и Абрамс опубликовали результаты исследования, в котором медуза Cassiopea способна спать – это первое животное без мозга, которое делает это. Результаты показывают, что сон глубоко укоренен в нашей биологии, поведении, которое сложилось на ранней стадии эволюции.