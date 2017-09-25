Каково это – пробыть 8 месяцев в изоляции?

25 сентября 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Лора Ларк (Laura Lark) провела большую часть 2017 года в куполообразной среде обитания на Гавайях. Она стала членом группы добровольцев, которые провели 8 месяцев в изоляции в рамках подготовки миссии на Марс.В минувшие выходные группа из шести человек вышла из белого купола на склонах вулкана Мауна-Лоа на Гавайях, впервые ощутив свежий внешний воздух за восемь месяцев Это был экипаж HI-SEAS - эксперимента, имитирующего изолированную жизнь на Марсе в течение длительного периода времени. Участникам экипажа не разрешалось покидать среду обитания без костюма. Эта команда вошла в купол в январе, став пятой серией миссии HI-SEAS. Лора Ларк, инженер-программист, ранее работавшая в Google, говорит, что во время изоляции много читала, занималась рукоделием и играла на скрипке.«Действительно необычным стало отсутствие Интернета в куполе. Каждому из нас было позволили принести два чемодана с вещами, ничего скоропортящегося. В одном я поместила скрипку. Таким образом, у меня было около половины чемодана теплой одежды, половины чемодана легкой одежды и половины чемодана ремесленных принадлежностей. Я принесла много красок и карандашей, бумаги, пряжи и ткани - вещи, которые я могла использовать, чтобы сделать то, что мне было нужно», - рассказала Лора Ларк.«Самым трудным для меня стало отсутствие живых сообщений. Все они были с 20-минутной задержкой. Когда нет прямой связи с близкими, не хватает информации – это определенно сложно», - отметила она.