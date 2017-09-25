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Главная страница → Раздел: ПрогрессСудный день отложен? Дэвид Мид теперь утверждает, что октябрь станет месяцем боли
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Судный день отложен? Дэвид Мид теперь утверждает, что октябрь станет месяцем боли


Судный день отложен? Дэвид Мид теперь утверждает, что октябрь станет месяцем боли
Фото: AmericaRU.com
Христианский нумеролог Дэвид Мид (David Meade) перенес дату конца света на 21 октября.

Несколько недель назад он заявил о том, что по его расчетам библейский апокалипсис наступит 23 сентября. По его словам, уже наступили укзазанные в Писании признаки конца света уже наступили, и именно в тот день незримая планета Нибиру должны была столкнуться с Землей и уничтожить нас. После того, как 23 сентября ничего не случилось, Мид заявляет, что новая дата конца света – 21 октября этого года.

Дэвид Мид теперь заявил, что октябрь станет месяцем «настоящей боли». Он сказал, что мир не будет уничтожен, но «такой, как мы знаем, закончится». «В конце октября мы, возможно, собираемся войти в семилетний период скорби, за которым последует тысячелетие мира», - отметил Мид.

Мид ранее утверждал, что Великое американское солнечное затмение 21 августа доказало, что конец близок, а планета Нибиру, также называемая Планета X, уничтожит Землю. Он по-прежнему придерживается теории и утверждает, что это был «библейский знак Божьего суда».
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