Ученые раскрыли тайну Великой пирамиды в Гизе

25 сентября 2017 года, 12:50

Фото: AmericaRU.com

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Древние египтяне построили Великую пирамиду в Гизе, переместив более 154 миллионов килограммов известняка на лодках. Археологи, работающие над документальным фильмом, утверждают, что обнаружили разорванный древний свиток, который показывает сеть водных путей и суда, перевозившие камни, сообщает The Sun.Считается, что свиток папируса относится к 2600 г. до н.э. и считается доказательством того, как именно была построена Великая пирамида. Факты свидетельствуют о том, что тысячи рабочих помогли перевезти 154 221 406 килограммов известняка по Нилу на лодках с помощью досок и веревок. Блоки известняка были транспортированы по водным путям, прежде чем прибыть в специально построенный внутренний порт.«Мы наметили центральный бассейн, который, по нашему мнению, был основным районом доставки к подножию Плато Гизы», - сказал археолог Марк Леннер.Великая пирамида, которая была гробницей фараона Хуфу, была построена в 2600 году до н.э.