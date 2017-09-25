На Бали из-за вулкана эвакуировали 50 тысяч человек

Фото: AmericaRU.com
Около 50 000 человек покинули регион, где расположен вулкан Маунт Агунг, опасаясь быстрого извержения. Местные власти сообщают, что вулкан создал десятки толчков земли, что демонстрирует его активизацию. Васкита Сутадева (Waskita Sutadewa), представитель агентства по смягчению последствий стихийных бедствий на Бали, заявил, что люди разбросаны «по всем углам острова, а некоторые перешли на соседний остров Ломбок».
Индонезийские власти подняли статус опасности извержения вулкана на самый высокий уровень в пятницу после резкого увеличения сейсмической активности. В последний раз вулкан просыпался в 1963 году – тогда погибло 1100 человек.
Тысячи эвакуированных живут во временных убежищах, спортивных центрах, сельских залах, а также с родственниками или друзьями. Некоторые возвращаются в опасную зону, которая простирается на 12 километров от кратера. Официальные лица заявили, что нет непосредственной угрозы для туристов, но многие выехали с Бали.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Иран испытал новую баллистическую ракету →
- Власти Бразилии ввели войска в Рио-де-Жанейро →
- Кремль назвал Моргана Фримена «эмоционально экзальтированным» →
- Россия угрожает ударить по войскам США в Сирии и их союзникам →
- У берегов Японии произошло землетрясение силой 6 баллов →
- Мелания Трамп не захотела быть образцом для подражания →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117697
http://www.americaru.com/news/117697