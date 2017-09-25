Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:29 am | Чикаго 4:29 am | Сан-Франциско 2:29 am
Главная страница → Раздел: В миреНа Бали из-за вулкана эвакуировали 50 тысяч человек
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

На Бали из-за вулкана эвакуировали 50 тысяч человек


На Бали из-за вулкана эвакуировали 50 тысяч человек
Фото: AmericaRU.com
На острове Бали, в Индонезии, из-за угрозы мощного извержения вулкана власти эвакуировали 50 тысяч местных жителей и туристов. В Ренданге создан временный лагерь для приема людей.

Около 50 000 человек покинули регион, где расположен вулкан Маунт Агунг, опасаясь быстрого извержения. Местные власти сообщают, что вулкан создал десятки толчков земли, что демонстрирует его активизацию. Васкита Сутадева (Waskita Sutadewa), представитель агентства по смягчению последствий стихийных бедствий на Бали, заявил, что люди разбросаны «по всем углам острова, а некоторые перешли на соседний остров Ломбок».

Индонезийские власти подняли статус опасности извержения вулкана на самый высокий уровень в пятницу после резкого увеличения сейсмической активности. В последний раз вулкан просыпался в 1963 году – тогда погибло 1100 человек.

Тысячи эвакуированных живут во временных убежищах, спортивных центрах, сельских залах, а также с родственниками или друзьями. Некоторые возвращаются в опасную зону, которая простирается на 12 километров от кратера. Официальные лица заявили, что нет непосредственной угрозы для туристов, но многие выехали с Бали.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117697
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Туризм и отдых
Аренда яхт в Майами Аренда яхт в Майами
Раздел: Барахолка
Распродажа хорошей мебели Распродажа хорошей мебели
Раздел: Бизнес и маркетинг
Успешный трейдер ищет инвестора Успешный трейдер ищет инвестора
Раздел: Барахолка
Breastmilk pump madela Breastmilk pump madela
Раздел: Разное
Продам свой участок земли в Поконо, Пенсильвания. Продам свой участок земли в Поконо, Пенсильвания.
Раздел: Ищу работу
Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus