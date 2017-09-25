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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесNetflix экранизирует одну из лучших книг Стивена Кинга
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Netflix экранизирует одну из лучших книг Стивена Кинга


Netflix экранизирует одну из лучших книг Стивена Кинга
Фото: AmericaRU.com
Канал Netflix готовит к выпуску сериал по одному из лучших романов Стивена Кинга «1922». Томас Джейн и Молли Паркер сыграют супружескую пару, живущую на ферме, где начинаются зловещие события.

2017 год стал знаменательным годом для адаптаций Стивена Кинга, но далеко не все проекты успешны. «Темная башня» не понравилась зрителям, а сериал «Мгла» настолько затянут, чтобы продлить сюжет, что его рейтинг упал, так и не успев набрать обороты.

Томас Джейн уже снимался в фильмах по произведению Кинга – в экранизации той же «Мглы» Фрэнка Дарабонта, а также в неудачном «Ловце снов». На этот раз он играет более мрачного и неоднозначного персонажа.

Канал Netflix не представляет сериал «1922» как блокбастер с большим бюджетом, однако именно это может принести большую прибыль. «Это простая одиночная история ужасов», - говорится в аннотации.
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