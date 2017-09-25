Netflix экранизирует одну из лучших книг Стивена Кинга

Фото: AmericaRU.com
2017 год стал знаменательным годом для адаптаций Стивена Кинга, но далеко не все проекты успешны. «Темная башня» не понравилась зрителям, а сериал «Мгла» настолько затянут, чтобы продлить сюжет, что его рейтинг упал, так и не успев набрать обороты.
Томас Джейн уже снимался в фильмах по произведению Кинга – в экранизации той же «Мглы» Фрэнка Дарабонта, а также в неудачном «Ловце снов». На этот раз он играет более мрачного и неоднозначного персонажа.
Канал Netflix не представляет сериал «1922» как блокбастер с большим бюджетом, однако именно это может принести большую прибыль. «Это простая одиночная история ужасов», - говорится в аннотации.
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