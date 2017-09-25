Netflix экранизирует одну из лучших книг Стивена Кинга

25 сентября 2017 года, 11:40

Фото: AmericaRU.com

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Канал Netflix готовит к выпуску сериал по одному из лучших романов Стивена Кинга «1922». Томас Джейн и Молли Паркер сыграют супружескую пару, живущую на ферме, где начинаются зловещие события.2017 год стал знаменательным годом для адаптаций Стивена Кинга, но далеко не все проекты успешны. «Темная башня» не понравилась зрителям, а сериал «Мгла» настолько затянут, чтобы продлить сюжет, что его рейтинг упал, так и не успев набрать обороты.Томас Джейн уже снимался в фильмах по произведению Кинга – в экранизации той же «Мглы» Фрэнка Дарабонта, а также в неудачном «Ловце снов». На этот раз он играет более мрачного и неоднозначного персонажа.Канал Netflix не представляет сериал «1922» как блокбастер с большим бюджетом, однако именно это может принести большую прибыль. «Это простая одиночная история ужасов», - говорится в аннотации.