В тюрьме Калифорнии бунт, убит заключенный

25 сентября 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/117693

Один заключенный убит, несколько получили ранения во время беспорядков в тюрьме Сен-Луис Обиспо, штат Калифорния.По словам тюремных чиновников, бунт вспыхнул около 11 часов утра о воскресенье. В нем приняло участие 160 заключенных из блока умеренного режима. Охранники сразу же вмешались в ситуации, им пришлось усмирять бунтовщиков с помощью распылителей перцовки и резиновых пуль.Власти сказали, что несколько заключенных получили ножевые ранения, девять человек были доставлены в больницу. Один из девяти, 25-летних Мэтью Кук (Matthew Cook), умер от полученных травм. Убитый заключенный отбывал двухлетний срок за кражу.Неясно, что именно спровоцировало бунт. Ни один охранник не был ранен.