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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ тюрьме Калифорнии бунт, убит заключенный
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В тюрьме Калифорнии бунт, убит заключенный


В тюрьме Калифорнии бунт, убит заключенный
Фото: AmericaRU.com
Один заключенный убит, несколько получили ранения во время беспорядков в тюрьме Сен-Луис Обиспо, штат Калифорния.

По словам тюремных чиновников, бунт вспыхнул около 11 часов утра о воскресенье. В нем приняло участие 160 заключенных из блока умеренного режима. Охранники сразу же вмешались в ситуации, им пришлось усмирять бунтовщиков с помощью распылителей перцовки и резиновых пуль.

Власти сказали, что несколько заключенных получили ножевые ранения, девять человек были доставлены в больницу. Один из девяти, 25-летних Мэтью Кук (Matthew Cook), умер от полученных травм. Убитый заключенный отбывал двухлетний срок за кражу.

Неясно, что именно спровоцировало бунт. Ни один охранник не был ранен.
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