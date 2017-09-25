В тюрьме Калифорнии бунт, убит заключенный

Фото: AmericaRU.com
По словам тюремных чиновников, бунт вспыхнул около 11 часов утра о воскресенье. В нем приняло участие 160 заключенных из блока умеренного режима. Охранники сразу же вмешались в ситуации, им пришлось усмирять бунтовщиков с помощью распылителей перцовки и резиновых пуль.
Власти сказали, что несколько заключенных получили ножевые ранения, девять человек были доставлены в больницу. Один из девяти, 25-летних Мэтью Кук (Matthew Cook), умер от полученных травм. Убитый заключенный отбывал двухлетний срок за кражу.
Неясно, что именно спровоцировало бунт. Ни один охранник не был ранен.
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