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Главная страница → Раздел: События/СкандалыАмериканку в ресторане несколько раз укусила змея
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Американку в ресторане несколько раз укусила змея


Американку в ресторане несколько раз укусила змея
Фото: AmericaRU.com
Жительница Вирджинии решила поужинать в ресторане, но это обернулось для нее настоящей проблемой. Она отправилась в LongHorn Steakhouse, и ее несколько раз укусила змея.

Женщина собиралась поесть в ресторане со своим 13-летним сыном, бойфрендом, друзьями и семьей. Во время посещения заведения на американку напала ядовитая змея вида медноголовый щидомордник. Рейчел Мирик (Rachel Myrick) говорит, что змея укусила ее трижды в ступню. Змея достигала в длину 25 сантиметров.

Ее бойфренд Майкл Клем немедленно вызвал на помощь. Мирик была доставлена в больницу Мэри Вашингтон. Укусы вызвали опухоль в колене и бедре, лечение длилось в течение 3 месяцев. Все это время она могла передвигаться только на костылях.

Откуда змея взялась в стейк-хаузе, неизвестно.
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