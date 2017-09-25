Американку в ресторане несколько раз укусила змея

Фото: AmericaRU.com
Женщина собиралась поесть в ресторане со своим 13-летним сыном, бойфрендом, друзьями и семьей. Во время посещения заведения на американку напала ядовитая змея вида медноголовый щидомордник. Рейчел Мирик (Rachel Myrick) говорит, что змея укусила ее трижды в ступню. Змея достигала в длину 25 сантиметров.
Ее бойфренд Майкл Клем немедленно вызвал на помощь. Мирик была доставлена в больницу Мэри Вашингтон. Укусы вызвали опухоль в колене и бедре, лечение длилось в течение 3 месяцев. Все это время она могла передвигаться только на костылях.
Откуда змея взялась в стейк-хаузе, неизвестно.
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