Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:59 am | Чикаго 2:59 am | Сан-Франциско 12:59 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыНовая наука сна: чем короче сон, тем короче жизнь
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Новая наука сна: чем короче сон, тем короче жизнь


Новая наука сна: чем короче сон, тем короче жизнь
Фото: AmericaRU.com
Американский нейробиолог Мэтью Уокер (Matthew Walker) выяснил, почему постоянный недосып и бессонница увеличивают риск рака, сердечного приступа и болезни Альцгеймера. И что можно с этим сделать?

Ученые считают, что менее семи часов сна вредно для здоровья. Мэтью Уокер, директор Центра науки о сне в Калифорнийском университете Беркли. Его цель – понять, как сон влияет на нас от рождения до смерти. Его убежденность в том, что сейчас мы находимся в разгаре «катастрофической эпидемии сна», последствия которой гораздо более серьезны, чем кто-либо из нас может вообразить. В частности, недостаток сна вызывает онкологию, диабет, ожирение, психические заболевания и может привести к ранней смерти.

Его рекомендация – спасть 8 часов в сутки. «Ни один аспект нашей биологии не остается неизменным при лишении сна, - говорит он. –Это проникает во все уголки нашего тела. Нам нужно менять все, на работе и дома, чтобы наладить сон».
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117689
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Handyman Handyman
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Sunny Isles Beach Сдается квартира в Sunny Isles Beach
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич
Раздел: Услуги
Личный водитель, трансфер Личный водитель, трансфер
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221 Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221
Раздел: Услуги
Аренда машин под любой бюджет Аренда машин под любой бюджет
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus