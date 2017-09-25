Новая наука сна: чем короче сон, тем короче жизнь

25 сентября 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

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Американский нейробиолог Мэтью Уокер (Matthew Walker) выяснил, почему постоянный недосып и бессонница увеличивают риск рака, сердечного приступа и болезни Альцгеймера. И что можно с этим сделать?Ученые считают, что менее семи часов сна вредно для здоровья. Мэтью Уокер, директор Центра науки о сне в Калифорнийском университете Беркли. Его цель – понять, как сон влияет на нас от рождения до смерти. Его убежденность в том, что сейчас мы находимся в разгаре «катастрофической эпидемии сна», последствия которой гораздо более серьезны, чем кто-либо из нас может вообразить. В частности, недостаток сна вызывает онкологию, диабет, ожирение, психические заболевания и может привести к ранней смерти.Его рекомендация – спасть 8 часов в сутки. «Ни один аспект нашей биологии не остается неизменным при лишении сна, - говорит он. –Это проникает во все уголки нашего тела. Нам нужно менять все, на работе и дома, чтобы наладить сон».