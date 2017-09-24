NASA: почему конец света не наступил?

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«Планета, о которой идет речь, Нибуру, не существует, поэтому столкновения не будет. История Нибуру существует уже много лет, и ее периодически перерабатывают в новые апокалиптические басни», - говорится в заявлении на сайте NASA.
В течение многих лет, предшествующих предполагаемому апокалипсису, ученые NASA работали над тем, чтобы развеять мифы по поводу мистической даты в декабре 2012 года. Им пришлось делать это вновь, поскольку христианский нумеролог решил вновь возродить тему «конца света». «Первоначально катастрофа от Нибиру была предсказана в мае 2003 года, но когда ничего не произошло, дата конца света была перенесена на декабрь 2012 года и привязана к концу одного из циклов в древнем календаре майя в зимнее солнцестояние в 2012 году - следовательно, предсказанная дата конца света 21 декабря 2012 года. Но этого не произошло. Кроме того, речь шла о «выравнивании Вселенной», которое вызовет некое затемнение. Нет такого выравнивания», - говорится в заявлении NASA.
«Нибиру и другие рассказы о своенравных планетах - это интернет-обман. Для их существования нет фактической основы. Если Нибиру, или Планета X, действительно существовала бы, астрономы следили бы за ней, по крайней мере, в последнее десятилетие, и теперь ее было бы видно невооруженным глазом», - отмечают астрономы.
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