Принц Гарри и Меган Маркл впервые появились вместе публично

Фото: AmericaRU.com
Прошло больше года с начала их отношений, но принц Гарри и Меган Маркл ни разу не появлялись на публике как пара. И хотя в этот раз их также разделяло несколько рядом, они пришли на мероприятие вместе. Гарри сидел в нескольких рядах от любимой рядом с первой леди Мелани Трамп.
Торонто – особенный город для влюбленных. Актриса снимается в Торонто в сериале «Форс-мажоры», поэтому проводит много времени, а принц регулярно сбегает к ней от официальных дел. В частности, он провел в Торонто с Маркл минувшую Пасху.
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