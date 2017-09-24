Принц Гарри и Меган Маркл впервые появились вместе публично

24 сентября 2017 года, 11:40

Фото: AmericaRU.com

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Принц Гарри (Prince Harry), младший брат британского принца Уильяма и внук нынешней королевы Елизаветы II, и актриса Меган Маркл впервые появились на публике вместе. Они пришли на игры ветеранов Invictus в Торонто.Прошло больше года с начала их отношений, но принц Гарри и Меган Маркл ни разу не появлялись на публике как пара. И хотя в этот раз их также разделяло несколько рядом, они пришли на мероприятие вместе. Гарри сидел в нескольких рядах от любимой рядом с первой леди Мелани Трамп.Торонто – особенный город для влюбленных. Актриса снимается в Торонто в сериале «Форс-мажоры», поэтому проводит много времени, а принц регулярно сбегает к ней от официальных дел. В частности, он провел в Торонто с Маркл минувшую Пасху.