Walmart хочет заполнять холодильники, даже когда покупателей нет дома

24 сентября 2017 года, 11:15

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/117683

Компания Walmart хочет отправлять людей в ваш дом, чтобы заполнить холодильник - даже когда вас нет дома. Такая услуга будет рекламироваться как способ сделать покупки более удобными.Сотрудники по доставке, которые развозят продукты Walmart, могут вскоре привозить их в вашу кухню и выгружать прямо в холодильник, даже если вы не дома. Крупнейший в мире розничный ритейлер объявил в пятницу, что тестирует программу доставки в Кремниевой долине, что позволит клиентам использовать технологии «умный дом», чтобы дистанционно открыть дверь для работников доставки и посмотреть трансляцию их работы, связав свои телефоны с домашними камерами безопасности.Слоун Эддлстон (Sloan Eddleston), вице-президент по стратегии и бизнес-операциям Walmart, отметил, что, по сути, компания все сделает за клиентов, нужен только заказ.«Я смотрю весь процесс от начала и до конца через домашние камеры безопасности. Когда сотрудник выходит из моего дома, я получаю подтверждение, что моя дверь автоматически заблокирована».