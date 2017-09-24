Walmart хочет заполнять холодильники, даже когда покупателей нет дома

Фото: AmericaRU.com
Сотрудники по доставке, которые развозят продукты Walmart, могут вскоре привозить их в вашу кухню и выгружать прямо в холодильник, даже если вы не дома. Крупнейший в мире розничный ритейлер объявил в пятницу, что тестирует программу доставки в Кремниевой долине, что позволит клиентам использовать технологии «умный дом», чтобы дистанционно открыть дверь для работников доставки и посмотреть трансляцию их работы, связав свои телефоны с домашними камерами безопасности.
Слоун Эддлстон (Sloan Eddleston), вице-президент по стратегии и бизнес-операциям Walmart, отметил, что, по сути, компания все сделает за клиентов, нужен только заказ.«Я смотрю весь процесс от начала и до конца через домашние камеры безопасности. Когда сотрудник выходит из моего дома, я получаю подтверждение, что моя дверь автоматически заблокирована».
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