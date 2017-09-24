Учительница на замену уволена за салют Гитлера

Фото: AmericaRU.com
Руководство школы приняло решение уволить учителя и проинформировало об этом родителей учеников. В письме к родителям администратор школы Нед Кирш (Ned Kirsch) заявил, что «детей видели с оружием, а учитель показывала салют Адольфу Гитлеру». «Она подняла руку, а затем сказала, что нужно говорить «Хайль Гитлер», - сообщил Кирш.
Имя учительницы не разглашается. Также не известны намерения, по которым она учила детей начальной школы делать «зигу».
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