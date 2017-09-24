Американцев предупреждают, чтобы не пили 7Up в Мексике – это смертельно опасно

24 сентября 2017 года, 10:32

Фото: AmericaRU.com

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Граждан США предупредили о том, что в Мексике опасно пить популярную газировку 7Up. Один человек умер, выпив напиток, в который добавили лошадиную дозу метамфетамина.Кроме того, в северной части Мексики 7 человек попали в больницу из-за 7Up с метамфетамином. Мексиканские власти убирают напиток с полок всех магазинов в районе Мехикали, к югу от калифорнийской границы, а также расследуют, как наркотик попал в газировку.Медики предупреждают путешественников, чтобы те покупали только проверенные продукты. «Если вы заметите какую-либо разницу в цвете, вкусе или запахе, выбросьте еду», - заявил Дэниел Брукс (Daniel Brooks), главный врач Banner Poison and Drug Information Center Феникса.Побочные эффекты потребления загрязненного безалкогольного напитка включают раздражение рта или горла, жжение в пищеводе, тошноту или рвоту, затрудненное дыхание и быстрое или нерегулярное сердцебиение.