Американцев предупреждают, чтобы не пили 7Up в Мексике – это смертельно опасно

Фото: AmericaRU.com
Кроме того, в северной части Мексики 7 человек попали в больницу из-за 7Up с метамфетамином. Мексиканские власти убирают напиток с полок всех магазинов в районе Мехикали, к югу от калифорнийской границы, а также расследуют, как наркотик попал в газировку.
Медики предупреждают путешественников, чтобы те покупали только проверенные продукты. «Если вы заметите какую-либо разницу в цвете, вкусе или запахе, выбросьте еду», - заявил Дэниел Брукс (Daniel Brooks), главный врач Banner Poison and Drug Information Center Феникса.
Побочные эффекты потребления загрязненного безалкогольного напитка включают раздражение рта или горла, жжение в пищеводе, тошноту или рвоту, затрудненное дыхание и быстрое или нерегулярное сердцебиение.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Каждую 12-ю смерть в мире можно предотвратить обычной физической нагрузкой →
- Распространенные ушные инфекции не нуждаются в антибиотиках →
- Приложения помогают справиться с легкой депрессией →
- Изменения личности не предшествуют клиническому началу болезни Альцгеймера →
- Женщина потеряла зрение из-за паразита в контактной линзе →
- Ваш мозг видит лица, даже когда вы не смотрите на людей →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117679
http://www.americaru.com/news/117679