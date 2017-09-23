Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:29 pm | Чикаго 1:29 pm | Сан-Франциско 11:29 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеКаждую 12-ю смерть в мире можно предотвратить обычной физической нагрузкой
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Каждую 12-ю смерть в мире можно предотвратить обычной физической нагрузкой


Каждую 12-ю смерть в мире можно предотвратить обычной физической нагрузкой
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что каждую двенадцатую смерть во всем мире можно предотвратить, если люди начнут заниматься физической активностью по 30 минут в день несколько раз в неделю.

В эксперименте приняли участие более 130 тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет. Исследователи выяснили, следуют ли испытуемые руководству по физической активности, согласно которому люди должны получать 150 минут умеренной активности в неделю, или 30 минут в день пять дней в неделю. Они проанализировали не только занятия спортом в тренажерном зале, но и деятельность участников, включая активность на работе или дома.

Ученые обнаружили, что независимо от вида деятельности люди, которые следовали руководству по физической активности, имели примерно на 30 процентов меньше шансов умереть в течение периода исследования. Более того, они также на 20 процентов были менее склонны к развитию болезни сердца.

Исходя из этих результатов, исследователи подсчитали, что, если бы каждый человек следовал руководящим принципам по физической активности, то 8 процентов смертей и 5 процентов случаев сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире были бы предотвращены в течение семи лет.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Lancet».

Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117677
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на побережье квартира с видом на побережье
Раздел: Барахолка
Peg Perego Tatamia high chair Peg Perego Tatamia high chair
Раздел: Ищу работу
Ищу любую работу, из Украины Ищу любую работу, из Украины
Раздел: Требуются
Cdl drivers needed Cdl drivers needed
Раздел: Услуги
Предсказательница Мария стариное гадание Предсказательница Мария стариное гадание
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном жилом комплексе квартира в современном жилом комплексе
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus