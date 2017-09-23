Каждую 12-ю смерть в мире можно предотвратить обычной физической нагрузкой

Фото: AmericaRU.com
В эксперименте приняли участие более 130 тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет. Исследователи выяснили, следуют ли испытуемые руководству по физической активности, согласно которому люди должны получать 150 минут умеренной активности в неделю, или 30 минут в день пять дней в неделю. Они проанализировали не только занятия спортом в тренажерном зале, но и деятельность участников, включая активность на работе или дома.
Ученые обнаружили, что независимо от вида деятельности люди, которые следовали руководству по физической активности, имели примерно на 30 процентов меньше шансов умереть в течение периода исследования. Более того, они также на 20 процентов были менее склонны к развитию болезни сердца.
Исходя из этих результатов, исследователи подсчитали, что, если бы каждый человек следовал руководящим принципам по физической активности, то 8 процентов смертей и 5 процентов случаев сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире были бы предотвращены в течение семи лет.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Lancet».
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