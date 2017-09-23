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Распространенные ушные инфекции не нуждаются в антибиотиках


Распространенные ушные инфекции не нуждаются в антибиотиках
Фото: AmericaRU.com
Врачи, на фоне опасений чрезмерного использования антибиотиков, отмечают, что дети не должны регулярно принимать антибиотики для лечения ушных инфекций.

Специалисты, принимающие участие в новом проекте Национального института здравоохранения и совершенства медицинской помощи, говорят, что родители должны лечить инфекции парацетамолом или ибупрофеном. Несколько дней назад Центр по контролю и профилактике заболеваний США также предупредил родителей о том, что антибиотики не подходят для многих распространенных состояний.

«Антибиотики не эффективны против вирусных инфекций, таких как простуда, грипп, ангина, бронхит и многие инфекции пазух и ушей. Принятие антибиотиков может иметь побочные эффекты для вас или вашего ребенка», - говорится в заявлении агентства на Фейсбуке. Это касается острых отитов - инфекции, которая возникает в среднем ухе и распространена у детей.

Ученые отметили, что 60 процентам детей становится лучше - например, уменьшается боль - в течение 24 часов, даже если они не принимали антибиотики. «Мы слишком хорошо осведомлены об опасностях, с которыми мы сталкиваемся с резистентностью к антибиотикам, поэтому жизненно важно, чтобы эти лекарства использовались только тогда, когда они эффективны», - заявили они.
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