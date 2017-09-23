Распространенные ушные инфекции не нуждаются в антибиотиках

Фото: AmericaRU.com
Специалисты, принимающие участие в новом проекте Национального института здравоохранения и совершенства медицинской помощи, говорят, что родители должны лечить инфекции парацетамолом или ибупрофеном. Несколько дней назад Центр по контролю и профилактике заболеваний США также предупредил родителей о том, что антибиотики не подходят для многих распространенных состояний.
«Антибиотики не эффективны против вирусных инфекций, таких как простуда, грипп, ангина, бронхит и многие инфекции пазух и ушей. Принятие антибиотиков может иметь побочные эффекты для вас или вашего ребенка», - говорится в заявлении агентства на Фейсбуке. Это касается острых отитов - инфекции, которая возникает в среднем ухе и распространена у детей.
Ученые отметили, что 60 процентам детей становится лучше - например, уменьшается боль - в течение 24 часов, даже если они не принимали антибиотики. «Мы слишком хорошо осведомлены об опасностях, с которыми мы сталкиваемся с резистентностью к антибиотикам, поэтому жизненно важно, чтобы эти лекарства использовались только тогда, когда они эффективны», - заявили они.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Каждую 12-ю смерть в мире можно предотвратить обычной физической нагрузкой →
- Приложения помогают справиться с легкой депрессией →
- Изменения личности не предшествуют клиническому началу болезни Альцгеймера →
- Женщина потеряла зрение из-за паразита в контактной линзе →
- Ваш мозг видит лица, даже когда вы не смотрите на людей →
- Домашние дела могут спасти нам жизнь →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117675
http://www.americaru.com/news/117675