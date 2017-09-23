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Приложения помогают справиться с легкой депрессией


Приложения помогают справиться с легкой депрессией
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что приложения для смартфонов могут стать эффективным способом лечения людей, страдающих легкой и умеренной депрессией.

Специалисты Национального института комплементарной медицины Австралии, Гарвардской школы медицины и Манчестерского университета проанализировали 18 рандомизированных контролируемых испытаний, в ходе которых было проведено в общей сложности 22 различных мероприятия в области психического здоровья. В метаанализе приняли участие более 3400 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 59 лет с различными симптомами и состояниями психического здоровья, включая тяжелую депрессию, умеренную и легкую депрессию, биполярное расстройство, тревогу и бессонницу.

В целом, приложения для смартфонов значительно уменьшили симптомы депрессии у людей. Однако несмотря на многообещающие результаты, в настоящее время нет доказательств того, что использование только лишь приложений может превзойти стандартную психологическую терапию или уменьшить потребность в антидепрессантах. Результаты исследования были опубликованы в журнале «World Psychiatry».
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