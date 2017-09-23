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Главная страница → Раздел: ПолитикаПервая леди США впервые отправляется представлять страну без мужа
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Первая леди США впервые отправляется представлять страну без мужа


Первая леди США впервые отправляется представлять страну без мужа
Фото: AmericaRU.com
Мелания Трамп планирует совершить свой первый большой шаг в качестве первой леди, возглавив американскую делегацию на международном спортивном мероприятии для военных, получивших увечья. Это ее первая сольная поездка за пределы США в качестве представительницы страны без президента Дональда Трампа рядом.

В субботу в Торонто первая леди должна встретиться с британским принцем Гарри, который и основал «Игры непобежденных» в 2014 году. Также ей предстоит встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо (Justin Trudeau) и выступление перед сотней американских спортсменов, которые будут принимать участие в предстоящих соревнованиях.

Представитель Мелании Трамп сказала, что решение возглавить американскую делегацию, в которую входит секретарь Департамента по делам ветеранов Дэвид Шулкин (David Shulkin), профессиональный игрок в гольф Нэнси Лопес (Nancy Lopez) и актер Уэйн Ньютон (Wayne Newton), отражает «полное уважение первой леди» к тяготам, мужеству и жертвах американских военных.

«Она твердо убеждена в том, что они и их семьи достойны чествования каждый день», - сказала Стефани Гришам (Stephanie Grisham).
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