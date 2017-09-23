Иран испытал новую баллистическую ракету

23 сентября 2017 года, 18:08

Фото: AmericaRU.com

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Иран протестировал новую баллистическую ракету, которая, как сообщается, способна переносить несколько боеголовок, сообщил иранский англоязычный телеканал Press TV в субботу.В пятницу Иран продемонстрировал баллистическую ракету на военном параде в Тегеране, проведя испытания в тот же день. Иран опубликовал кадры запуска ракеты, однако место, откуда она запускалась неизвестно.Ракета получила название «Хоррамшахр», дальность ее действия достигает 1250 миль (2000 километров) и она может нести несколько боезарядов.«Ракета «Хоррамшахр» стала меньше и отвечает тактическим задачам, вскоре она поступит на вооружение», - сказали на телеканале.Диапазон дальности ракеты позволяет ей добраться до Израиля или Саудовской Аравии. Во время пятничного парада президент Ирана Хасан Рухани (Hassan Rouhani) заявил, что Тегеран и дальше будет укреплять свой ракетный потенциал и военную оборону.«Нравится это кому-то или нет, но мы будем помогать Сирии, Йемену и Палестине и укреплять свою ракетную мощь», - сказал президент Ирана.